"Ленкузню" перейменовано на "Завод «Кузня на Рибальському»"

ПАТ "Ленінська кузня" (Київ) перетворено на приватне акціонерне товариство (ПрАТ) і перейменовано на "Завод "Кузня на Рибальському".

Відповідне рішення прийнято на річних зборах акціонерів ПАТ 30 березня, повідомляється в п'ятницю на сайті підприємства.

Суднозавод "Ленінська кузня" приватизовано в 1995 році. Основним акціонером компанії виступає ПАТ "Недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Прайм Ессетс Капітал" (раніше - "Фонд "Петра Порошенка", Київ).

Як повідомлялося, у зв'язку з ухваленням Верховною Радою у квітні 2015 року пакета законів про декомунізацію, акціонерами компанії було прийнято рішення про перейменування суднозаводу за підсумками народного конкурсу.

"Ленінська кузня" раніше спеціалізувалася на будівництві буксирних пароплавів, морських риболовецьких траулерів, корпусів транспортних суден, а також кораблів для ВМС. Так, у 1991-2002 рр. на "Ленкузні" побудовано корвет ВСМУ "Тернопіль", з 2004 року було розпочато будівництво бронекатерів проекту "Гюрза" для Держприкордонслужби, з 2012 року – бронекатерів "Гюрза-М" на замовлення Міноборони.

За даними з відкритих джерел, в умовах зовнішньої агресії "Ленкузня" освоює виробництво нових розробок оборонного призначення, серед яких - 40 мм гранатомет УАГ-40 з вітчизняної оптикою, бойові модулі для бронетехніки ОБМ, БМ "Скорпіон". У 2015 підприємство розпочало випуск двох нових бронемашин - 10-тонної БМ "Тритон" та 15-тонної БМ "Арбалет". Крім того, "Ленкузня" бере участь у кооперації з виробництва радіоелектронного обладнання для захисту держкордону.

За даними компанії, за підсумками роботи в 2016 році чистий прибуток "Ленкузні" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) становив 8,5 млн грн, тоді як 2015 рік компанія завершила з чистим збитком у 5,54 млн грн.