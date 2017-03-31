Події

14:39 31.03.2017

"Дніпроавіа" може бути повернено державі для подальшого продажу - думка

Авіакомпанію "Дніпроавіа" (Дніпро) може бути повернено державі для подальшого продажу, вважає керівник міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) Павло Рябікін.

"На сьогодні немає позитивного досвіду державного управління, особливо авіакомпанією", - зазначив він під час зустрічі з журналістами в Києві в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання, наскільки "Дніпроавіа" є привабливим активом, він пояснив, що, передусім, найближчим часом необхідно розділити управління компанією і аеропортом Дніпра (ним управляє "Дніпроавіа" - ІФ), а авіакомпанія може стати вигідним бізнесом, якщо буде знову приватизована.

Як повідомлялося з посиланням на генпрокурора Юрія Луценка, ухвалою господарського суду за поданням Дніпропетровської обласної прокуратури 30 березня було вирішено 94,5% акцій ПАТ "Авіаційна компанія «Дніпроавіа»" списати на користь держави,

Уже 31 березня в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області повідомили, що господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов Фонду держмайна (ФДМ) про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій "Дніпроавіа" та повернення їх державі.

За даними прокуратури, у серпні 2009 року між ФДМ і ТОВ було укладено договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Авіаційна компанія «Дніпроавіа»" кількістю приблизно 112 млн штук простих іменних акцій, що становить понад 94,5% статутного капіталу (приблизно 28 млн грн).

"Водночас товариство не виконало пунктів договору та концепцію післяприватизаційного розвитку "Дніпроавіа" про передачу державі штучної злітно-посадкової смуги, радіомаякової системи та земельних ділянок, на яких вони розташовані, для створення на їх базі державного підприємства, а також не сплатило суму інвестицій у розмірі 739 млн грн. У зв'язку з цим прокуратурою Дніпропетровської області здійснено вступ у справу щодо захисту інтересів держави", - повідомила прес-служба ГПУ.

Міський голова Дніпра Борис Філатов минулого тижня звернувся до керівництва держави з проханням допомогти в демонополізації місцевого аеропорту. "У мільйонному місті немає аеропорту. Він належить приватному власникові, який зловживає монопольним становищем. Це викликає роздратування у громадян. Я просив би керівництво держави посприяти місту у вирішенні питання з аеропортом", - зазначав він.

У лютому 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян вказував на обмеження ринку для авіакомпаній з боку аеропорту Дніпра.

"Усі аеродроми демонструють зростання. Окрім одного - у місті Дніпрі, де вирішили "пограти" в монополію й обмежити ринок", - зазначав він.

За даними Державної авіаційної служби України, аеропорт Дніпра 2016 року зменшив пасажиропотік на 17,7%. Зменшенням пасажиропотоку минулого року вирізнився, окрім Дніпра, тільки аеропорт Ужгорода.

Аеропортом Дніпра управляє авіакомпанія "Дніпроавіа". ФДМ наприкінці серпня 2009 року продав 94,572% акцій "Дніпроавіа" ТОВ "Галтера". У результаті авіакомпанією після приватизації через "Галтера" володіє фінансово-промислова група "Приват", співвласником якої є бізнесмен Ігор Коломойський.

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