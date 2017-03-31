Луценко не має наміру йти з Генпрокуратури, не завершивши серйозних справ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що не претендує на якусь іншу політичну посаду, і має намір довести до завершення розпочату роботу в прокуратурі.

"У мене багато планів. Я зараз не маю ніяких інших політичних амбіцій... уявити себе кандидатом на політичну посаду без завершення серйозних справ у прокуратурі я не можу", - заявив генпрокурор на брифінгу в Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про його ставлення до подання екс-генпрокурором Віктором Шокіним позову до суду про відновлення його на посаді.

Ю.Луценко назвав "викликом усього життя" призначення на посаду генерального прокурора України та заявив, що має намір тривалий час ще працювати на цій посаді.

"Усім, напевно, зрозуміло, що я - точно не кандидатура в прем'єр-міністри - що там у нас ще вільно - на будь-які посади", - сказав генпрокурор.

Він також додав, що звернення колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна до Вищого адміністративного суду України щодо відновлення на посаді з ним не було погоджено.

Водночас, коментуючи намір В.Шокіна відновитися на посаді генпрокурора, Ю.Луценко сказав: "Ми живемо у вільній країні. Тому кожна людина, особливо та, яка має багато часу на пенсії, може звертатися до суду".

Як повідомлялося, В.Шокін подав позов до Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) про визнання незаконними та скасування рішень про його звільнення, а також про відновлення на адміністративній посаді. У справі зазначено, що позивач - В.Шокін, відповідачі - президент України Петро Порошенко, Верховна Рада (представник відповідача - Микола Олефіренко). Розгляд позову призначено на 10 квітня. Справу розглядатиме колегія суддів.

У прес-службі ВАСУ агентству "Інтерфакс-Україна" пояснили, що В.Шокін просить визнати незаконними та скасувати постанову Верховної Ради про надання згоди на його звільнення, а також відповідні укази президента. Крім того, екс-генпрокурор просить відновити його "на адміністративній посаді".

29 березня 2016 року Верховна Рада надала згоду на звільнення президентом України П.Порошенком генпрокурора В.Шокіна. 3 квітня П.Порошенко підписав указ про звільнення його з посади. У травні того самого року генпрокурором України було призначено Юрія Луценка.

Згідно з ухваленою парламентом минулого року новою редакцією закону "Про судоустрій і статус суддів", яку президент України П.Порошенко підписав у липні 2016 року, до оновленого Верховного Суду входитимуть не більше ніж 200 суддів, а в його складі діє Велика палата Верховного Суду, касаційні адміністративний, господарський, кримінальний, цивільний суди.

У листопаді 2016 року в Україні стартував конкурс на зайняття 120 посад суддів оновленого Верховного Суду, претендувати на членство в якому, згідно з чинним законодавством, можуть особи, які не мають досвіду роботи суддею. Загалом до участі в конкурсі було допущено понад 650 кандидатів.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України Сергій Козьяков 23 березня 2017 р. заявив, що розраховує на заповнення не менше ніж 65 вакансій до оновленого Верховного Суду України до літа поточного року.