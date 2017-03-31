В Іспанії затримали матір нардепа О.Онищенка Інессу Кадирову - ЗМІ

В Іспанії правоохоронці 30 березня затримали матір народного депутата України Олександра Онищенка Інессу Кадирову, повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на інформацію керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького.

Як розповів Н.Холодницький програмі "Схеми" (спільний проект радіо "Свобода" і каналу "UA:Перший"), І.Кадирову затримали за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним за запитом Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Нині САП вживає всіх можливих заходів для екстрадиції І.Кадирової на територію України з метою притягнення до кримінальної відповідальності", - повідомив Н.Холодницький.

29 серпня 2016 року НАБУ повідомило, що оголосило в розшук І.Кадирову за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. В інкримінованих статтях йдеться про створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво.

О.Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу у рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. У СБУ заявили також про початок досудового слідства стосовно О.Онищенка за ознаками державної зради.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Проте напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави. Його оголошено в національний розшук 8 серпня 2016 року.