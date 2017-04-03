Події

16:09 03.04.2017

Унаслідок вибуху у вагоні потяга метро в Петербурзі є загиблі та поранені

Національний антитерористичний комітет (НАК) РФ підтверджує інформацію про вибух у метро в Санкт-Петербурзі, за попередніми даними, стався вибух невстановленого вибухового пристрою.

"Сьогодні близько 14:40 у вагоні потяга на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" та "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Внаслідок події є загиблі та поранені", - йдеться в повідомленні НАК, що надійшло до "Інтерфаксу".

Згідно з повідомленням, зараз відбувається евакуація.

"Оперативний штаб координує діяльність служб швидкого реагування, органів безпеки і сил правопорядку задля недопущення можливих повторних вибухів, організації комплексу адміністративно-режимних та оперативно-розшукових заходів", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що місце події обстежують вибухотехніки Федеральної служби безпеки.

ВАЖЛИВЕ

На станції метро "Площа Повстання" в Петербурзі знайдено вибуховий пристрій

Український консул у Петербурзі з'ясовує, чи є українці серед постраждалих унаслідок вибуху в метро

У вагоні петербурзького метро стався вибух невстановленого предмета

Близько 10 людей загинули, ще майже 20 поранені внаслідок вибуху в петербурзькому метро

Fitch підтвердило рейтинги Києва на рівні "B-" із прогнозом "стабільний"

ОСТАННЄ

У Київському метро закликають повідомляти про будь-які знахідки персоналу станцій

Після вибуху в метро Петербурга госпіталізовано 25 людей

МОЗ України розробило національний план заходів щодо неінфекційних захворювань

Під час обстрілу бойовиками Мар’їнки осколком поранений підліток

На станціях "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Петербурзі почалася евакуація

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА