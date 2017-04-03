Унаслідок вибуху у вагоні потяга метро в Петербурзі є загиблі та поранені

Національний антитерористичний комітет (НАК) РФ підтверджує інформацію про вибух у метро в Санкт-Петербурзі, за попередніми даними, стався вибух невстановленого вибухового пристрою.

"Сьогодні близько 14:40 у вагоні потяга на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" та "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Внаслідок події є загиблі та поранені", - йдеться в повідомленні НАК, що надійшло до "Інтерфаксу".

Згідно з повідомленням, зараз відбувається евакуація.

"Оперативний штаб координує діяльність служб швидкого реагування, органів безпеки і сил правопорядку задля недопущення можливих повторних вибухів, організації комплексу адміністративно-режимних та оперативно-розшукових заходів", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що місце події обстежують вибухотехніки Федеральної служби безпеки.