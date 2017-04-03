Порошенко про впровадження системи відшкодування ПДВ: Україна йшла до цього 21 рік

Президент України Петро Порошенко провів нараду щодо початку роботи в Україні електронного реєстру автоматичного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), повідомляє в понеділок удень прес-служба глави Української держави.

"Я дуже щасливий, що вся команда продемонструвала абсолютно жорстку політичну волю і по адмініструванню податків ми знайшли достатню кількість аргументів, щоб запровадити цю нову, революційну систему, яка дозволяє забезпечити ефективний, прозорий громадський контроль за всім механізмом відшкодування", - наводить слова П.Порошенка прес-служба.

Глава держави назвав дуже важливим початок роботи системи автоматичного відшкодування ПДВ, адже тривалий час замість прозорої роботи відбувалися лише спекуляції в цій сфері.

"Україна до цього дня йшла з 1996 року. 21 рік українські підприємці, українські бізнесмени чекали на прозорість відшкодування податку на додану вартість. 21 рік, на жаль, система відшкодування ПДВ живила корупціонерів, які за непрозорі механізми відшкодування часто-густо отримували хабарі. 21 рік, на жаль, з повітря бралися кошти, витягувалися з державного бюджету. І це мало величезні негативні наслідки для економіки", - констатував він.

Саме тому впровадження електронного адміністрування повернення ПДВ президент назвав одним із важливих етапів, який має величезну антикорупційну складову. Разом із введенням прозорих механізмів закупівлі газу, державних електронних закупівель через систему ProZorro, делегування фінансового ресурсу на місця в рамках децентралізації, коли громада сама вирішує куди спрямовувати кошти та має можливість контролювати їх використання за прозорим механізмом.

"Запам'ятайте сьогоднішній день - 3 квітня ми запускаємо систему прозорого громадського контролю за відшкодуванням ПДВ", - сказав П.Порошенко.

Президент зазначив, що останнім часом ситуація з відшкодування ПДВ кардинально змінювалася на краще, але при цьому наголосив, що цей процес продовжував керуватися в ручному режимі.

"Приходить інвестор, звертається до президента, до керівника уряду, і ми займаємося конкретним кейсом і забезпечуємо відшкодування. Сьогодні головне - не треба звертатися. Відшкодування має відбуватися автоматично", - зазначив П.Порошенко.

Він наголосив, що нова система створена за європейською моделлю адміністрування ПДВ, на відміну від тієї, яка існувала в Україні.

"На сьогодні ми стверджуємо - реалізація руху до Європейського Союзу полягає в тому числі в автоматичному та ефективному, безкорупційному відшкодуванні податку на додану вартість", - наголосив президент.

На переконання глави держави, це сприятиме поліпшенню умов роботи підприємців. "Хочу сказати, що це яскраве свідчення антикорупційних кроків, ефективних кроків, які спрямовані на покращення інвестиційного клімату", - констатував він.

Міністр фінансів Олександр Данилюк продемонстрував учасникам наради роботу реєстру, який розміщений на сайті Мінфіну. Він зазначив, що до 1 липня реєстр працює в тестовому режимі. У цей період відбуватиметься постійний моніторинг його роботи, прийматимуть зауваження щодо недоліків функціонування та працюватимуть над їх усуненням.