Голова АМКУ пов'язує інформатаку на відомство зі справами "Укртатнафти" та азотних підприємств

Інформаційна атака на Антимонопольний комітет України (АМКУ) може бути пов'язана зі справами, які останнім часом розслідувало відомство, зокрема про погоджені дії на нафтовому аукціоні в 2015 році за участю "Укртатнафти" та про зловживання монопольним становищем на ринку азотних добрив, вважає голова АМКУ Юрій Терентьєв.

"Ми таки наступили "комусь" на хвіст! Березневі 1,3 мільярда штрафу відомому бізнесменові "К" щодо змов на торгах не пройшли, очевидно, непоміченими..." - написав він на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши звинувачувальну статтю на свою адресу на одному з інформресурсів.

"А ще три тижні тому було направлено відповідачам - хімічним підприємствам бізнесмена "Ф" результати розслідування щодо зловживання монопольним становищем на ринку азотних добрив..." - додав голова АМКУ.

Він також зазначив, що суд знову відхилив клопотання відомства про колегіальний розгляд скарги монополіста ринку оптового продажу тютюнових виробів "Тедіс Україна" на накладений на нього АМКУ великий штраф в 431 млн грн. Водночас Генпрокуратура вважає цей штраф заниженим, через що 31 березня в приміщеннях комітету було здійснено обшук та вилучення документів, а глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков закликав керівництво антимонопольного відомства піти у відставку.

Як повідомлялося, АМКУ 23 березня повідомив про рішення оштрафувати підконтрольні Ігорю Коломойському та пов'язаним із ним акціонерам ПАТ "Уктатнафта", ПАТ "НПК "Галичина", а також ТОВ "Торговий дім "Прикарпаттянафтотрейд", ТОВ "Котлас" і ТОВ "Галнафта" на загальну суму 1 млрд 371,27 млн грн за погоджені дії на аукціонах із продажу нафти вітчизняного видобутку у березні-липні 2015 року.

На ринку виробництва азотних добрив України чотири з п'яти підприємств входять до Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.