Події

17:34 07.04.2017

Сбербанк Росії офіційно заявляє про вихід з українського ринку

Російський Сбербанк офіційно заявляє про вихід з українського ринку.

Відповідну заяву розміщено на веб-сайті української "дочки" Сбербанку в п'ятницю.

"Тривалі негативні тенденції в економічному житті України створили передумови для прийняття Сбербанком рішення про вихід з українського ринку. Події останнього місяця - введення санкцій РНБО, а також агресивні та наполегливі дії з боку "Національного корпусу" - активізували переговорний процес із покупцем активу Сбербанку в Україні. Сбербанк відкрито заявляє про готовність коректно вийти з українського ринку, при цьому максимально захищаючи інтереси українських клієнтів та співробітників", - йдеться в повідомленні.

При цьому банк нагадав про укладення 27 березня 2017 року юридично зобов’язуючого договору про продаж ПАТ "Сбербанк" консорціуму іноземних інвесторів.

"Ми сподіваємося, що процес переходу активу Сбербанку в Україні консорціуму нових власників пройде відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародного права", - зазначено в повідомленні "дочки" Сбербанку.

Сбербанк також звертає увагу, що після підписання Україною меморандуму з Міжнародним валютним фондом та прийняття Сбербанком рішення про добровільний вихід із ринку будь-які подальші агресивні дії стосовно ПАТ "Сбербанк" будуть розцінені як навмисне завдання шкоди інтересам українських клієнтів та державі Україна.

"З новими акціонерами банк продовжить розвиток в Україні, виконуючи всі зобов'язання перед клієнтами і зберігаючи високу якість сервісу", - наголошує прес-служба фінустанови.

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