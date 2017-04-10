ПриватБанк у ніч перед націоналізацією вивів понад 16 млрд грн і вимагає додаткової докапіталізації – глава НБУ

Пост-аудит Приватбанку після його націоналізації виявив додаткові проблеми в банку, що потребує додаткової докапіталізації банку з боку держави, повідомила глава Нацбанку України Валерія Гонтарева.

"В останню ніч провели шахрайські операції на суму понад 16 млрд грн", - заявила вона на прес-конференції у понеділок у Києві.

Глава Нацбанку додала, що пост-аудит виявив, що не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля було видано пов'язаним особам.

"Необхідність капіталізації ще більше, і державі доведеться викласти ще більше грошей за управління банком (у минулому) цією командою олігархів і менеджерів", - зазначила В. Гонтарева.

Вона нагадала, що первісна оцінка браку капіталу Приватбанку - 146 млрд грн, або близько $6 млрд, що становить близько 50% монетарної бази та 33% вкладів населення.

Як зазначила В. Гонтарева, колишні власники, зокрема Ігор Коломойський, дали персональні гарантії за виконанням програми капіталізації, якої так і не було виконано.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова уточнила, що результати аудиту будуть публічними наприкінці квітня – початку травня.

"Що стосується докапіталізації, то ми співпрацюємо з Мінфіном та ПриватБанком, розробляючи цю програму", - сказала К. Рожкова.

Як повідомлялося, оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає випуск державою в 2017 році облігацій на суму до 98 млрд грн, або 3,6% ВВП, для докапіталізації банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Водночас у них відсутнє уточнення щодо передбачуваних банків і сум, на яку буде докапіталізовано ФГВФО.

Уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізацію фінустанови, внаслідок чого держава отримала 100% в його капіталі. Для цього Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд грн, з яких на 9,8 млрд грн – у 2017 році.

На початку лютого 2017 року голова правління Приватбанку Олександр Шлапак припустив необхідність чергової капіталізації фінустанови після завершення аудиту його капіталу.

ПриватБанк має намір повідомити Міністерство фінансів і НБУ про суму необхідної докапіталізації на початку квітня. За даними глави банку, зазначена сума врахоуватиме як кіпрські, так і кримські активи фінустанови.