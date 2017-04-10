Події

22:58 10.04.2017

США пригрозили новими ударами по Сирії в разі повторення хіматак

У Вашингтоні не виключають, що в разі нової хімічної атаки по Сирії можуть бути нанесені нові удари, заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

"Якщо ми побачимо такого роду дії (хіматакі - ІФ) знову, ми залишаємо відкритою можливість майбутніх (силових) дій", - сказав він в понеділок на брифінгу.

Він також додав, що не може уявити мирну і стабільну Сирію під керівництвом чинного президента Башара Асада.

США в ніч на 7 квітня завдали ракетами "Томагавк" удар по аеродрому в сирійській провінції Хомс на заході країни. Це стало першою прямою атакою Сполучених Штатів проти позицій сирійського уряду і найрадикальнішим військовим рішенням президента США Трампа з моменту його вступу на посаду.

Зазначалося, що метою ракетного удару США був аеродром "Шайрат", з якого, як вважає американський уряд, були здійснені хіматакі в провінції Ідліб.

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