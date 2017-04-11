ДКАУ і ESA обговорять у травні в Києві питання активізації співпраці

Державне космічне агентство України (ДКАУ) і Європейське космічне агентство (ESA) продовжать обговорення актуальних питань активізації двостороннього співробітництва в космічній сфері під час запланованого на кінець травня візиту делегації ESA до Києва.

Як повідомила прес-служба українського космічного відомства, відповідна домовленість досягнута за підсумками переговорів в.о. глави ДКАУ Юрія Радченка з главою ESA Йохан-Дітріхом Вернером (Johann-Dietrich Woerner) у рамках участі в роботі 33-го Космічного симпозіуму (Space Symposium), що відбувся днями в Колорадо-Спрінгс (США).

"Пріоритетним завданням ДКАУ є активізація співпраці з Європейським космічним агентством, що передбачено Стратегією космічної діяльності України до 2022 року. Сьогодні ми відпрацьовуємо можливості реалізації спільних проектів в інтересах України і ESA, і зазначені питання будуть вивчатися під час чергової зустрічі експертів ДКАУ і ЕSA 30 травня цього року в Києві", - цитує прес-служба в.о. глави ДКАУ.

Уряд України і ЕSA уклали міжурядову угоду про співпрацю в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях в 2008 році. У початку 2014 року дію угоди продовжено до 2019 року. До складу ESA входять 17 європейських країн.

Серед основних перспективних напрямків двостороннього партнерства на даному етапі - дистанційне зондування Землі (ДЗЗ), ракети-носії (РН), наукові дослідження. Українська сторона раніше озвучувала інтерес до участі в проекті нової європейської РН Ariane-6. Європейці також уже виявили інтерес до українських ракетних двигунів: створена в рамках європейської кооперації на замовлення ESA нова європейська РН легкого класу Vega оснащена українським двигуном.

У 2015 році сторони почали консультації щодо підписання угоди "Про набуття Україною статусу європейської країни, співпрацює з ESA", що є етапом в реалізації планів Києва щодо набуття повноцінного членства України в загальноєвропейській космічній структурі.