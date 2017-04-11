Події

14:25 11.04.2017

Оболонський суд розпочне розгляд справи про держзраду Януковича 4 травня

Оболонський районний суд Києва почне розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді 4 травня о 10.00, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі суду.

Як стало відомо раніше, справу розглядатиме колегія з трьох суддів Оболонського суду у складі голови суду Владислава Дев'ятка, його заступника Дмитра Камбулова і судді цивільно-адміністративної колегії суддів Максима Тітова.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що екс-президенту України Віктору Януковичу вручено підозру за двома статтями Кримінального кодексу - ст. 110, 111 Кримінального кодексу України (держзрада і посягання на територіальну цілісність держави).

При цьому захист В. Януковича наполягає, що підозру екс-президенту України в державній зраді досі не вручено належним чином, тому передання відповідної справи до суду є незаконною.

28 березня Апеляційний суд Києва визначив, що справа за обвинуваченням В. Януковича в держзраді розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

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