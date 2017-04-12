Порошенко підписав зміни до КПК щодо заочного засудження

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження" (законопроект №5610).

Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України, документ 11 квітня повернутий з підписом від президента.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила цей закон 16 березня 2017 року. Відповідний законопроект №5610 у другому читанні та в цілому підтримали 252 народних депутата

Текст законопроекту до 2-го читання на момент голосування на сайті парламенту відсутній, народних депутатів таблицю поправок роздали перед голосуванням.

Згідно з чинною редакцією Кримінального процесуального кодексу, положення глави про особливості заочного досудового розслідування діють до 15 квітня 2017 року. Відповідно до редакції в першому читанні законопроекту №5610 після ухвалення цих змін в КПК глава про особливості спеціального (заочного) досудового розслідування кримінальних правопорушень буде діяти тимчасово, але не більше двох років від моменту набуття чинності положень Кодексу щодо досудового розслідування слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР ).

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що якщо парламентарі не ухвалять цей закон, для великої кількості заочних кримінальних проваджень "двері зачиняться" – їх не буде доведено до ухвалення судових рішень.

"З тексту проекту ми виключаємо зміни до пункту 1 розділу 11 КПК "перехідні положення", якими передбачалася робота слідчих підрозділів прокуратури без обмежень. Пропонуємо залишити правила початку роботи ГБР і передачу кримінальних проваджень, передбачених у чинній редакції", - сказав співавтор законопроекту, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Микола Паламарчук з трибуни під час розгляду ініціативи у 2-му читанні на пленарному засіданні в четвер.

Таким чином, як і раніше, слідчим органів прокуратури буде відведено не більше 2 років після створення ДБР на те, щоб завершити розслідувані кримінальні виробництва.

Ю.Луценко запевнив, що в 2017 році такий орган буде створений.

Однак під час дискусії в сесійній таке твердження викликало сумнів, і вони наполягали на тому, щоб в Кримінальному процесуальному кодексі визначити терміни створення ДБР. Така пропозиція не знайшла підтримки.

Крім того, в редакції 1-го читання пропонувалося збільшити до 18 місяців терміни "заочного" досудового розслідування, а також можливість тримання під вартою до 18 місяців у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, скоєних організованою групою, злочинною організацією або терористичною організацією.

"В процесі підготовки ми... з тексту законопроекту такі суперечливі положення, які спричинили нерозуміння в залі: можливість вручення повісток через повідомлення в офіційних друкованих виданнях "Голос України", "Урядовий кур'єр" та на офіційному сайті органу, який здійснює виклик; збільшення наявного терміну тримання особи під вартою до 18 місяців; збільшення терміну досудового розслідування до 18 місяців, можливість продовження генеральним прокурором терміну досудового розслідування до 18 місяців ", - сказав співавтор ініціативи Н.Паламарчук.

Можливість укладення угоди зі слідством для членів терористичних організацій стала ще однією дискусійною нормою, яку запропонували закріпити в Кримінальному процесуальному кодексі.

Генпрокурор Ю.Луценко безпосередньо перед голосування погодився прибрати "терористичні організації" з переліку тих, що вчинили тяжкі злочини, за якими можлива угода між прокурором і підозрюваним або обвинуваченим, якщо підозрюваний (обвинувачений) не є організатором терористичної групи.

При цьому залишилася можливість укладання угоди у провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, скоєних організованою групою або злочинною організацією за умови розкриття підозрюваним, який не є організатором такої групи, злочинних дій інших її учасників.