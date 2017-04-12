Близько десятка активістів "Нацкорпусу" досі пікетують офіс Сбербанку в Києві

Біля центрального відділення "дочки" російського Сбербанку в Києві на вул. Володимирській станом на полудень середи триває акція протесту активістів "Національного корпусу", на місці перебувають до 10 представників партії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", вікна та двері відділення банку закриті ролетами, однак фінустанова продовжує роботу.

Активісти встановили навпроти входу до відділення 4 агітаційні намети, в одному з них - звукова апаратура, в іншому - імпровізований харчоблок, ще в двох відпочивають активісти.

Ситуація спокійна, правопорядок охороняють кілька представників Національної гвардії, поруч припарковано поліцейський автобус.