Події

12:47 12.04.2017

Близько десятка активістів "Нацкорпусу" досі пікетують офіс Сбербанку в Києві

Біля центрального відділення "дочки" російського Сбербанку в Києві на вул. Володимирській станом на полудень середи триває акція протесту активістів "Національного корпусу", на місці перебувають до 10 представників партії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", вікна та двері відділення банку закриті ролетами, однак фінустанова продовжує роботу.

Активісти встановили навпроти входу до відділення 4 агітаційні намети, в одному з них - звукова апаратура, в іншому - імпровізований харчоблок, ще в двох відпочивають активісти.

Ситуація спокійна, правопорядок охороняють кілька представників Національної гвардії, поруч припарковано поліцейський автобус.

ВАЖЛИВЕ

Підвищення пенсій в Україні з жовтня обійдеться в 11-12 млрд грн - Рева

На Волині СБУ вилучила партію бурштину вартістю понад 1 млн грн

Порошенко підписав зміни до КПК щодо заочного засудження

На столичному підприємстві, що ухиляється від сплати податків, виявлено печатки військових частин

Бойовики 45 разів обстріляли позиції сил АТО, п’ятьох українських військових поранено

ОСТАННЄ

Нищук вважає неприпустимими висловлювання Івана Дорна в інтерв'ю російським ЗМІ

Кличко наголошує на необхідності вирішення проблеми головного каналізаційного колектора Києва

Рух поїздів на станції "Баришівка" відновлено після блокування колії сторонніми особами

Грошова маса в Україні в березні зросла на 1,3% через збільшення депозитів - НБУ

Кияни можуть отримати зв'язок 4G вже в середині 2018 року - думка

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
розетки
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА