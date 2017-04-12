Національний банк України (НБУ) отримав документи на погодження продажу української "дочки" Сбербанку консорціуму інвесторів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі центробанку.

"НБУ 10 квітня отримав від інвестора пакет документів для погодження придбання істотної участі в ПАТ "Сбербанк". Згідно з поданими документами, інвестором виступає громадянин Великої Британії та Російської Федерації - Саїд Михайлович Гуцерієв, який має намір придбати 77,5% акцій фінустанови", - повідомили в прес-службі.

Наразі документи від С.Гуцерієва зареєстровані та перебувають в обробці.

Як випливає з поданих документів, найближчим часом очікується подання документів від ще одного інвестора - АТ "Норвік Банку" (JSC "Norvik Banka", Латвія), який має намір придбати 22,5% акцій ПАТ "Сбербанк".

Нацбанк нагадує, що згідно зі статтею 34 закону України "Про банки і банківську діяльність", центробанк розглядає відповідні документи протягом трьох місяців із дати отримання повного пакета документів. Під час розгляду документів НБУ перевірить відповідність ділової репутації інвестора вимогам, встановленим нормативно-правовими актами регулятора, його фінансовий стан і походження коштів.

НБУ при цьому має право заборонити юридичній або фізичній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку у випадках, визначених цією статтею.

Як повідомлялося, Сбербанк Росії 27 березня оголосив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку консорціуму інвесторів, куди увійдуть латвійський Norvik Banka (належить бізнесмену Григорію Гусельникову) та білоруська приватна компанія, відповідний юридично зобов’язуючий договір уже підписано. Пізніше Norvik Banka оголосив, що основним покупцем українського дочірнього банку Сбербанку виступить син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїд. Сбербанк анонсував, що операцію буде закрито в першому півріччі 2017 року. Пізніше джерело зазначало журналістам, що банк може бути продано до кінця травня.

Російський Сбербанк при цьому офіційно заявив про вихід з українського ринку.

Українське ПАТ "Сбербанк" (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії. За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні.