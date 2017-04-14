Події

12:50 14.04.2017

Суд продовжив арешт Єфремова до 12 червня

Старобільський районний суд Луганської області, який розглядає справу голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова, продовжив йому термін тримання під вартою на 60 днів - до 12 червня.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в п'ятницю.

Попередній термін тримання під вартою О.Єфремова закінчувався 28 квітня.

При цьому з 9 лютого О.Єфремов під час засідань суду перебуває поряд зі своїми адвокатами, а не в камері для підсудних.

Як повідомлялося, О.Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому також інкримінують підтримку самопроголошеної "ЛНР" та незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Старобільський районний суд Луганської області нині розглядає справу за обвинуваченням О.Єфремова в пособництві терористам, посяганні на територіальну цілісність України та державній зраді.

О.Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, пособництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, здійсненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України.

Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду, а саме: надання іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

16 березня 2017 року прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомила, що епізод щодо економічних злочинів, в яких звинувачують О.Єфремова, виділено в окреме провадження.

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