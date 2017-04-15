80 тонн продуктових наборів МКЧХ пройшли на непідконтрольний Україні Донбас

Чотири вантажних автомобіля від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) пройшли в п'ятницю на непідконтрольну Україні територію Донецької області, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

"Вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на неконтрольовану територію пройшли 4 вантажних автомобіля від МКЧХ. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн", - повідомила прес-служба.