80 тонн продуктових наборів МКЧХ пройшли на непідконтрольний Україні Донбас
Чотири вантажних автомобіля від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) пройшли в п'ятницю на непідконтрольну Україні територію Донецької області, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
"Вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на неконтрольовану територію пройшли 4 вантажних автомобіля від МКЧХ. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн", - повідомила прес-служба.