Події

11:37 15.04.2017

80 тонн продуктових наборів МКЧХ пройшли на непідконтрольний Україні Донбас

Чотири вантажних автомобіля від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) пройшли в п'ятницю на непідконтрольну Україні територію Донецької області, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

"Вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на неконтрольовану територію пройшли 4 вантажних автомобіля від МКЧХ. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн", - повідомила прес-служба.

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