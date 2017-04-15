У Генпрокуратури України немає офіційних даних про втечу чотирьох екс-"беркутівців" до РФ

У Генпрокуратурі України не мають підтвердження інформації про втечу до Росії чотирьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", що підозрювалися у вбивствах активістів Революції гідності.

"Ця інформація наразі перевіряється... Зроблені відповідні запити. У нас офіційних даних про те, що вони виїхали до Росії, немає", - сказав в ефірі телеканалу "112" прокурор відділення Генпрокуратури Олександр Ковальчук.

Він додав, що відповідна інформація має надійти від Держприкордонслужби України.

У заяві для преси офіцерів Харківського батальйону спеціального призначення "Беркут", викладеному на YouTube, 14 квітня, четверо екс-"беркутівців" Віталій Гончаренко, Артем Войлоков, Олександр Костюк і Владислав Мастега дали зрозуміти, що полишили територію України через те, що, за їхніми словами, тут небезпечно перебувати.

Вони поскаржилися, що протягом трьох років, після Революції гідності, "зазнавали кримінального переслідування", крім того, як стверджують екс-"беркутівці", протягом року їх усували від служби і заарештовували. А після заяви 7 квітня начальника департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка вони вирішили, що "перебувати на території України небезпечно". Водночас екс-"беркутівці" наголошують, що очікують розгляду справи харківського "Беркута" і "готові довести свою невинність".

Як повідомлялося, екс-"беркутівець" В. Гончаренка разом із трьома товаришами по службі затримали у Харкові в червні 2016 року, на той момент він працював у поліції. Його і ще одного колишнього співробітника "Беркута" підозрюють у вбивстві трьох активістів Майдану 18 лютого 2014 року в Кріпосному провулку.

До 4 лютого 2017 року В. Гончаренко перебував під домашнім арештом після відповідного рішення Печерського районного суду Києва. 10 березня 2017 року Печерський райсуд Києва знову заарештував його на два місяці. Проте 6 квітня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення звільнити В. Гончаренка з-під варти під особисте зобов'язання.

7 квітня начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури С. Горбатюк заявив, що у відомстві розглядають можливість подання до Вищої ради правосуддя і відкриття кримінального провадження у зв'