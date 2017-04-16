Організатори "прогулянки" опозиції в російському Петербурзі заявили про затримання її учасників

Поліція затримала учасників несанкціонованої опозиційної акції на Палацовій площі Санкт-Петербурга (РФ), повідомив один з організаторів заходу, координатор регіонального відділення руху автомобілістів "Тигр" Олександр Расторгуєв.

"Ми з друзями щотижня ходимо на прогулянки, починаючи з жовтня минулого року. Зазвичай з нами гуляє пара співробітників поліції. Сьогодні ми зібралися біля станції метро" Гостинний двір "і пройшли до Двірцевій площі, де нас вже чекав ОМОН", - сказав він " Інтерфаксу "в неділю.

За його словами, на Двірцевій площі були затримані кілька десятків людей. "Нас підвезли в автозаку до 28-му відділенню поліції, поки ніяких дій не робиться", - додав Расторгуєв.

Він також підкреслив, що "прогулянка" не була акцією на підтримку арештованого в Москві опозиціонера В'ячеслава Мальцева, про що раніше повідомили ЗМІ.