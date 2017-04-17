Туркменський лідер розпорядився до 2025 року очистити країну від курців

Президент Туркменістану Гурбангулі Бердимухамедов затвердив Національну програму на 2017-2021 роки щодо реалізації в країні Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо боротьби з тютюном, повідомляє Державне інформагентство республіки.

Зазначається, що цю програму ухвалено з метою пропаганди здорового способу життя, боротьби з тютюнопалінням, поліпшення стану здоров'я і збільшення тривалості життя людини, а також для здійснення ефективних заходів із перетворення Туркменістану до 2025 року в країну, вільну від тютюну.

Постановою президента також затверджено план майбутніх заходів та склад міжгалузевої координуючої комісії з реалізації цієї програми. Згідно з документом міністерствам, галузевим відомствам, органам управління велаятів (областей) і Ашгабада наказано забезпечити реалізацію Національної програми та плану.