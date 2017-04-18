НБУ перерахує до держбюджету-2017 44,38 млрд грн з 59,45 млрд грн прибутку за 2016 р. - глава ради

Рада Національного банку України затвердила розподіл 59,45 млрд грн прибутку Національного банку України за 2016 рік, зокрема спрямування до державного бюджету 44 млрд 378,83 млн грн, повідомив глава ради Богдан Данилишин.

На своїй сторінці в Facebook у вівторок він уточнив, що на формування загальних резервів власного капіталу Нацбанку буде направлено 15 млрд 71,74 млн грн.

Держбюджет-2017 передбачає, що Нацбанк перерахує в цьому році до держбюджету мінімум 45 млрд грн.

Б.Данилишин додав, що взяв до відома висновок аудиторської фірми ЗАТ "Делойт енд Туш ЮСК" про консолідовану фінансову звітність НБУ по 2016 рік, затвердив цю звітність і звіт про виконання кошторису адміністративних витрат за 2016 рік, а також прийняв рішення про публікацію звітності в визначені терміни.

Як повідомлялося, на минулому тижні представники правління Нацбанку зазначили, що перерахування прибутку за 2016 рік у держбюджет буде здійснюватися поступово траншами. Вони не уточнили їхній обсяг, проте наголосили, що графік платежів буде враховувати стан ліквідності на ринку.

У 2016 році НБУ перерахував до держбюджету 38,16 млрд грн прибутку за попередній рік. Через тривале формування ради Нацбанку, до повноважень якого входить затвердження фінзвітності, НБУ почав перерахування прибутку тільки в жовтні, розподіливши всю суму на три транші: в жовтні - 10 млрд грн, в листопаді - 14 млрд грн, у грудні - 14,16 млрд грн.

Рада Нацбанку вже затвердила прогнозований обсяг прибутку, який НБУ перерахує до держбюджету 2018 року за підсумками роботи в 2017 році, - 47,824 млрд грн. Однак ця сума може суттєво змінитися в результаті репрофайлінгу портфеля держоблігацій у власності центробанку.