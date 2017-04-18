Події

14:12 18.04.2017

Один український боєць поранений у зоні АТО за минулу добу - спікер Міноборони

Один український військовослужбовець отримав поранення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, підтвердив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу ніхто з українських військових не загинув в зоні АТО, один поранений - в результаті мінометного обстрілу в районі Чермалик (маріупольський напрямок)", - сказав він на брифінгу у вівторок в Києві.

За словами О.Мотузяника, на луганському напрямку противник 4 рази відкривав вогонь в бік позицій сил АТО, один раз застосував міномети.

На донецькому напрямку основні бойові дії велися в районі Авдіївки, де бойовики застосували легке озброєння, міномети, один раз - гармату калібром 152 мм. В районі шахти Бутівка і Катеринівки незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів. Одна провокація зафіксована в Опитному.

На маріупольському напрямку всього зафіксовано 24 обстріли, 3 з них із застосуванням мінометів. Обстріли фіксувалися в Мар'їнському та Волноваському районах, Чермалик, Широкиному і Талаківці.

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