Глава Луганської обладміністрації ініціює передачу ЛЕО в держуправління на період АТО

Передати обласну енергопостачальну компанію ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) в управління державі на період проведення АТО пропонує як варіант для недопущення відключення об'єктів області від енергопостачання глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

"Це третій варіант, з яким я звертався і до вас, і на РНБО, - на період АТО передати в держуправління компанію ЛЕО, тому що не можна допустити відключення води й електрики загалом", - сказав він прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на селекторній нараді з підготовці до зими в понеділок.

Ю.Гарбуз уточнив, що перший варіант вирішення проблеми передбачає прийняття постанови уряду, яке зараз на доопрацюванні, про заборону відключати об'єкти ЖКГ на території Донецької та Луганської областей до завершення АТО, а другий варіант - видати ліцензію "Луганськобленерго" для енергопостачання об'єктів на підконтрольній території Луганської області.

Глава ОВГА повідомив, що останнім часом вирішення нагальної для області проблеми взаємин з ЛЕО завдяки втручанню віце-прем'єрів Володимира Кістіона і Геннадія Зубка зрушило з мертвої точки.

"Ми знаємо про цю проблему і регулярно нею опікуємося", - сказав прем'єр В.Гройсман, не уточнивши подробиць.

Як повідомлялося, ЛЕО неодноразово попереджало про можливість відключення об'єктів ЖКГ області від енергопостачання у зв'язку з великими обсягами заборгованості.

Необхідність дотримання суворої фінансової дисципліни в ЛЕО пояснюють тим, що компанія здійснювала поставки електроенергії на неконтрольовану територію (НКТ) згідно з рішенням уряду від 7 травня 2015 року, хоча з липня 2016 року втратила можливість провадити там господарську діяльність. Ці поставки були припинені з дозволу уряду лише з 25 квітня 2017 року. Станом на 1 березня 2017 року споживачі заборгували "ЛЕО" 5,5 млрд грн, з них майже 5 млрд грн або понад 80%, заборгували споживачі з НКТ. Борг "ЛЕО" перед ДП "Енергоринок" становить близько 5,2 млрд грн.

"ЛЕО" входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина, що провадить діяльність в Луганській області.