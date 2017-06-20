Тіллерсон зажадав від КНДР звільнення трьох громадян США

Держсекретар США Рекс Тіллерсон висловив свої співчуття у зв'язку зі смертю американського студента Отто Вомбіера, який помер через кілька днів після звільнення з ув'язнення в КНДР. При цьому в своїй заяві він зажадав від Пхеньяна звільнити трьох американських громадян, які ще знаходяться в північнокорейських в'язницях.

Він підкреслив, що США покладають «на КНДР відповідальність за несправедливе ув'язнення Отто Вормбіера». Крім того, Тіллерсон зажадав від Пхеньяна звільнити американських громадян, які залишаються в ув'язненні.

В північнокорейських в'язницях все ще залишаються троє громадян США корейського походження - Тоні Кім, Кім Хак Сонг і Кім Донг Чул. Тоні Кім і Кім Хак Сонг були затримані навесні 2017 року, а Кім Донг Чул - восени 2015.

22-річний американський студент приїхав до Північної Кореї в якості туриста. Під час поїздки він вкрав пропагандистський плакат, за що він був засуджений до таборів. 13 червня влада КНДР передала його США в стані коми.

Після повернення в США Вомбіер був відправлений в медичний центр університету Цинциннаті, де помер не приходячи до тями.