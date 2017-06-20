У Києві горить будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику (Відео)

У центрі Києва горить пам'ятник архітектури (відео) - будинок колишнього Центрального гастроному на вул.Хрещатик, 40/1 на розі вулиць Богдана Хмельницького і Хрещатик.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", пожежні зайняті гасінням. На прилеглій території сильне задимлення, видно язики полум'я.

Дим видно з лівого берега. Пожежних автомобілів не менше 6, також видно автомобілі інших спецслужб і поліції.

Вул.Хрещатик і Хмельницького наразі перекрито. Багато людей спостерігають за пожежею осторонь.

У свою чергу, громадський діяч, екс-депутат Київради Олена Терещенко-Єскіна переконана, що причиною пожежі був навмисний підпал. "Впевнена, це підпал! Ми довго блокували протиправну реконструкцію цієї пам'ятки, заради здійснення якої і потрібна пожежа", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що гасіння масштабної пожежі триває. "Уточнення площі пожежі ускладнюється розміщеним на фасаді банера. Інформацію уточнюють", - повідомляється на офіційному сайті ДСНС.

За даними служби, до гасіння пожежі залучено 15 одиниць техніки, 75 пожежних особового складу борються з вогнем.

Триповерхову будівлю на вул.Хрещатик, 40/1 побудовано архітектором Володимиром Ніколаєвим у 1873-74 рр. Після Другої Світової війни у ній відкрили Центральний гастроном. У 1970-х рр була запланована реконструкція кварталу зі знесенням будинку, але його вдалося відстояти і в 1994 році його було визнано пам'яткою архітектури.

У 2000-х рр будівлю відселили і завісили банером. У 2008 році "АБ Інвестиції і розвиток" виступило замовником будівництва 10-поверхового торгово-офісного комплексу в рамках реставрації Центрального гастроному на вул. Хрещатик, 40/1 в Києві. Проект представила проектна організація ТАМ "Микола Дьомін".

Згідно з планом, загальна площа комплексу мала становити 15,6 тис. кв. м, при цьому торгово-офісна складова комплексу - 7 тис. кв. м, заклад громадського харчування - 2 тис. кв. м. Згідно з проектом, перший поверх будівлі буде технічним, на дев'яти поверхах розташовуватимуться торгово-офісні приміщення. Крім того, проект передбачає відкриту автостоянку на 160 машиномісць. Будівництво було заплановано на 2008-2011 рр.

Члени містобудівної ради запропонували замовнику доопрацювати архітектурне рішення з урахуванням збереження фасадної стіни будівлі.

За інформацією з відкритих джерел, в 2007 році Київська міськрада передала в оренду на один рік з умовою подальшого викупу компанії "АБ Інвестиції і розвиток" земельну ділянку 0,15 га на перетині вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького в Шевченківському районі, на якому розташований центральний гастроном, для його реставрації. Київрада також дозволила надбудову торгово-офісного комплексу над будівлею.