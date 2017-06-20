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17:59 20.06.2017

Горить будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику

Мешканці Лівого берега столиці повідомляють, що дим накрив увесь правий берег.

Детальніше: У Києві горить будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику

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