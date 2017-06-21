Кабмін затвердив упровадження технології блокчейн до Держземкадастру

Технологія блокчейн (Blockchain) буде впроваджена в Державному земельному кадастрі.

"У сьогоднішній постанові ми прописали дві речі: переведення Державного земельного кадастру на технологію блокчейн, вона є найбільш досконалою технологією в світі із захисту інформації. І другий момент - це переведення всіх цих аукціонів з оренди державних земель в електронний формат, це пілотний проект, який ми запустимо з жовтня поточного року", - повідомив під час засідання уряду в середу перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

Прем'єр-міністра Володимир Гройсман заявив, що уряд рішенням вводить зобов'язання з проведення земельних аукціонів на державні землі.

"З моменту ухвалення нашого рішення в Україні можливе проведення тільки земельних аукціонів. Іншого бути не може. Тому я попросив би підписати лист від прем'єр-міністра до всіх контролюючих структур, обладміністрацій, райадміністрацій, щоб всім дуже чітко повідомити про те, що невиконання цієї постанови тягне за собою кримінальну відповідальність. Будь-яка земля, яка надається, повинна надаватися на аукціонних засадах ", - додав прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, меморандум про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом за програмою розширеного фінансування передбачає ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Кабінет Міністрів спочатку очікував його ухвалення до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна Рада наприкінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.

Цим рішенням парламент доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні законопроекти.

М.Мартинюк повідомляв, що розгляд законопроекту про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення відбудеться вже після літніх канікул парламенту.