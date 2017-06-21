Генпрокурор вніс подання на зняття недоторканності з нардепа Дейдея

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Є.Дейдея, в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook в середу.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган уточнює, що в діях Є.Дейдея вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6 млн 106 тис 3,89 грн.

"Дейдей Є.С. скоїв кримінальний злочин, передбачений ч.3 ст.368-2 КК України, тобто отрмання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав придбання яких не підтверджена доказами", - написала Л.Сарган на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Як повідомлялося, в травні Генпрокуратура України підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з трьох депутатів, зокрема і Є.Дейдея. "Під час спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим 2 КК України ) і Андрія Лозового (ст. 212, 368 прим 2 КК України) ", - повідомив Ю.Луценко 19 травня.

Ст.212 Кримінального кодексу України - "Ухилення від сплати податків і зборів", ст.366-1 КК - "Декларування недостовірної інформації", ст.368-2 КК - "Незаконне збагачення".

Депутати вважають наміри позбавити їх депутатської недоторканності безпідставними. Є.Дейдей заперечує інкримінований йому генпрокурором злочин. "Я так розумію, ми зловили, мабуть, всіх корупціонерів в країні. Залишилося лише добровольців почати саджати і доводити їм, що вони незаконно збагатилися невідомо на чому. Я вас можу запевнити, що не відчуваю своєї провини, розумію, що немає жодного фактажу" , - заявив депутат.

Він назвав політичним піаром намір генпрокуратури. При цьому Є.Дейдей висловив думку, що в справі не так зіграла роль прокуратура, як САП і НАБУ. Депутат також повідомив, що вже був на допиті в НАБУ.

23 травня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що після вивчення матеріалів трьох подань на народних депутатів "щодо фактажу", було прийнято рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з Г.Бобова, а ще два подання на нардепів А. Лозового та Є.Дейдея генпрокурор Юрій Луценко повернув до Спеціалізованої антикорупційну прокуратуру на доопрацювання.