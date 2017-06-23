За візовий режим з Україною виступають 35% росіян

Трохи більше третини (35%) росіян вважають, що відносини Росії з Україною мають бути такими ж, як з іншими державами - із закритими кордонами, візами, митницями, повідомили "Інтерфаксу" в "Левада-Центрі".

Водночас кожен другий (50%) упевнений, що Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз і митниць.

На думку 9% респондентів, Росія і Україна мають об'єднатися в одну державу.

Загалом зараз до України добре ставляться 26% росіян (41% рік тому), погано - 59% (проти 44% рік тому). Вагалися з відповіддю 15% учасників опитування, проведеного 19-22 травня серед 1600 осіб у 137 населених пунктах 48 регіонів РФ.

За даними соціологів, за подіями в Україні так чи інакше стежать 78% росіян.

У тому, що протягом найближчого року обстановка на сході України покращиться, впевнені лише 10% опитаних. Близько чверті (23%) дають песимістичний прогноз, а 53% вважають, що ситуація залишиться без змін.