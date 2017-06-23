Події

14:03 23.06.2017

Двох українських військових поранено за добу в АТО

Двоє українських військовослужбовців дістали поранення за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції, ще один загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих серед українських вояків немає, але двоє військовослужбовців дістали поранення під час обстрілу", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"Водночас поблизу Луганська на Світлодарській дузі унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець дістав важкі поранення, від яких пізніше помер у лікарні", - поінформував він.

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