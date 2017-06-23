Бойовики з опівночі 18 разів стріляли по силах АТО

Незаконні збройні формування від початку доби в п'ятницю здійснили 18 обстрілів позицій сил антитерористичної операції, ніхто з українських військовослужбовців не постраждав, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Від початку доби російсько-окупаційні бандформування 18 разів обстрілювали опорні пункти ЗС України. (...) Унаслідок ворожих обстрілів сьогодні жоден військовослужбовець ЗС України не постраждав", - йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook у п'ятницю ввечері.

На луганському напрямку зафіксовано найбільше ворожих обстрілів. Зокрема, в районі Бахмутської траси незаконні збройні формування неодноразово протягом дня накривали щільним вогнем із мінометів калібру 120 і 82 мм, 122-мм артилерії позиції українських воїнів, які тримають оборону поблизу Кримського. Там же зі 120-мм мінометів противник бив по опорних пунктах неподалік Новотошківського, а в Попаснянському районі - поблизу Новоолександрівки. Крім того, бойовики відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів у районі Новозванівки, Щастя, Лобачевого та Нижньотеплого.

На приморському (маріупольському) напрямку противник лише двічі відкривав вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО з 122-мм артилерійських систем.

На донецькому напрямку бойовики вдавалися до збройних провокацій на північний схід від Авдіївки - поблизу Кам'янки та Новоселівки Другої. А до світанку тричі відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік цих населених пунктів із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.