Події

11:27 24.06.2017

Сироїд, що голодувала біля АП, госпіталізували

Віце-спікера Верховної Ради Оксану Сироїд, яка протягом кількох днів голодувала на Банковій біля Адміністрації президента на знак протесту проти бездіяльності влади з приводу вивозу сміття зі Львова, госпіталізували в суботу вранці, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

"Оксану забрала "швидка"для госпіталізації. Ми її просто змусили поїхати", - сказав О.Березюк агентству.

За його словами, у О.Сироід "низький тиск, низьке серцебиття, у неї низький цукор (2,8 ммоль-літр) і загострився панкреатит".

На запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про його самопочуття, О.Березюк відповів: "Я почуваюся на межі нижче норми. Вчора багато ходив і цукор впав. Зараз не ходжу".

Він також зазначив, що його дуже здивували київські лікарі: "Я ще такого не бачив. Такі всі круті, все роблять за домовленістю. Це просто катастрофа".

Щодо перспективи припинення голодування О.Березюк відповів негативно. "Треба ще трохи допомогти", - сказав політик.

Як повідомлялося, на початку поточного тижня О.Березюк, О.Сироїд і народний депутат від фракції "Самопоміч" Тарас Пастух оголосили голодування на знак протесту проти бездіяльності влади з вивезення сміття зі Львова.

Напередодні з'явилася інформація про погіршення здоров'я О.Березюка і О.Сироїд.

23 червня віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що з цього дня з сміттєвих майданчиках Львова розпочнеться вивезення накопичених 6,5 тис. тонн відходів на полігони області.

У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська влада прийняла пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати функції вивезення відходів з міста підрозділам Львівської ОДА.

Зі Львова 23 червня, вивезли 270 тонн твердих побутових відходів із 11,9 тис. тонн сміття, що накопичилися.

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