Події

09:18 25.06.2017

Не менше 100 осіб загинули в Пакистані через загоряння цистерни з нафтою

Не менше 100 осіб стали жертвами пожежі, що сталася на сході Пакистану через бензовоз, який перекинувся, повідомляє агентство Associated Press. За даними місцевих ЗМІ, мова може йти вже про 123 загиблих.

Ще близько 50 осіб отримали серйозні поранення, у великої частини - опіки 70% тіла.

Інцидент стався на трасі в провінції Пенджаб. Люди зібралися навколо перекинутого бензовозу, щоб зібрати нафту,яка розтікалася, за деякими відомостями, деякі з них курили сігарети, що і стало причиною загоряння. Вогонь охопив кілька десятків мотоциклів і автомобілів.

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