МВС запускає низку проектів з реабілітації постраждалих від посттравматичного синдрому

У листопаді цього року планується відкрити медичний центр для реабілітації воїнів, які дістали контузій від вибухів, повідомив міністр Арсен Аваков.

"Уже запущена програма з реабілітації людей, які дістали контузії від вибухів. Ми робимо медичний центр. Це спеціальний центр, який розташовуватиметься у Київській області, на який вже виділено бюджет цього року", - сказав А.Аваков кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна.

За його словами, це - один з проектів із реабілітації постраждалих від посттравматичного синдрому, які запускає міністерство внутрішніх справ.

А.Аваков зазначив, що МВС планує представити свої проекти на РНБО, наголосивши, що комплексна програма з реабілітації постраждалих від посттравматичного синдрому, на його думку, повинна мати "державне значення".

"Це комплексна програма, яка повинна мати державне значення ... Загалом наше бачення проекту ми запропонуємо для РНБО. Думаю, що Олександр Валентинович (Турчинов, секретар РНБО - ІФ) зможе потім запропонувати якісь комплексні заходи", - сказав А.Аваков.

Як повідомлялося раніше, в своїй статті "Стратегія гібридного миру" для "Української правди" міністр внутрішніх справ А.Аваков навів дані, згідно з якими з початку російської агресії учасники антитерористичної операції після повернення із зони АТО вчинили близько 500 випадків самогубств.

А.Аваков нагадав про загальновизнаний міжнародний стандарт військових конфліктів: 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні (пов'язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а у близько третини діагностується посттравматичний синдром, результатом якого нерідко бувають самогубства.

Він також зазначив, що за інформацією Міжнародного правозахисного центру "Ла Страда Україна", уже у 2015 році кількість звернень членів сімей учасників АТО зі скаргами на побутове насильство зросла увосьмеро.