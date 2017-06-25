Віце-спікер Сироїд після голодування почувається задовільно

Віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд після голодування почувається задовільно, повідомляє прес-служба партії "Об'єднання "Самопоміч".

"Після проведеного курсу інтенсивної терапії, загострення хронічних хвороб... яке виникло під час голодування, було зупинено", - повідомляється на сторінці прес-служби у соцмережі Facebook в неділю.

Згідно з повідомленням, наразі проходить курс інтенсивної терапії і народний депутат Тарас Пастух, здоров'я якого погіршилося після шестиденного голодування.

Як раніше повідомлялося, О.Сироїд, Т.Пастух і лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк минулого тижня з понеділка і вівторка голодували біля будівлі Адміністрації президента в Києві на знак протесту проти бездіяльності влади, зокрема в питанні вивезення сміття зі Львова.

О.Сироїд після погіршення самопочуття була госпіталізована в суботу. Цього ж дня О.Березюк і Т.Пастух припинили голодування.