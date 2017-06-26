Економісти Deloitte оцінили Великий бар'єрний риф у $42 млрд

Приблизна ринкова вартість Великого бар'єрного рифу, внесеного до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, становить близько 56 млрд австралійських доларів ($42 млрд), підрахували економісти Deloitte.

У доповіді Deloitte Access Economics враховується економічна, соціальна та культурна цінність рифу, що вважається найбільшим живим організмом у світі.

Експерти Deloitte стверджують також, що Великий бар'єрний риф робить найзначніший внесок в економіку Австралії та її образ у світі. Зокрема, риф щорічно приносить Австралії $4,8 млрд і забезпечує 64 тис. робочих місць, повідомляє BBC.

Крім того, існування рифа надає матеріали для дослідження науковцям, привертає до Австралії туристів, що збільшує прибуток авіакомпаній, і дає ще низку переваг національній економіці.

"Як найбільший живий організм у світі та одна з найбільш різноманітних і складних екосистем планети Великий бар'єрний риф по праву вважається безцінним і незамінним", - йдеться в дослідженні.

Великий бар'єрний риф останніми роками страждає від знебарвлення. Воно пов'язане з тим, що його корали втрачають зооксантели. Це окремі організми, що живуть у симбіозі з коралами. Коли корал зазнає стресу або потенційно небезпечної дії, зооксантели його покидають. Саме це і відбувається з Великим бар'єрним рифом. Дослідники вважають, що процес загрожує самому існуванню рифу.