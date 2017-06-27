Прокуратура завершила досудове розслідування справи про вбивство Бузини

Прокуратура м. Києва повідомила про завершення досудового розслідування справи про вбивство українського журналіста та публіциста Олеся Бузини, в якому підозрюють Андрія Медведька та Дениса Поліщука, повідомив один з їхніх захисників Сергій Войченко.

"Сьогодні прокуратура міста Києва повідомила про завершення досудового розслідування стосовно Андрія Медведька та Дениса Поліщука, далі на замовлення влади "шиючи" їм вбивство Олеся Бузини", - написав адвокат С.Войченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

За його словами, "не виконані сотні клопотань сторони захисту, не виконані десятки рішень судів, отриманих стороною захисту, не розслідувано побиття А.Медведька під час затримання", а також побиття А.Медведька та Д.Поліщука під час спроби відібрання їх біологічних зразків.

"Ну що ж, готуємося до захисту хлопців, а прокуратура переклала відповідальність на суд", - написав адвокат.

Як відомо, О.Бузина був убитий 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому жив.