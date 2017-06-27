Правоохоронці заарештували майно затриманих екс-податківців майже на 900 млн грн

Українські правоохоронці станом на 27 червня заарештували за рішенням судів нерухоме майно та автомобілі затриманих місяць тому під час антикорупційної спецоперації колишніх керівників податкових органів обласного та районного рівнів на суму майже 888,5млн грн.

Як повідомив на брифінгу в Києві у вівторок прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко, найбільша вартість заарештованого майна у колишнього керівника Державної податкової інспекції (ДПІ) у Святошинському районі Києва: 20 квартир та інших об'єктів майна на загальну суму понад 283,5млн грн.

Окрім цього, нерухомість на суму майже 202 млн грн заарештовано у колишнього голови ДПІ Києва.

"Під час обшуку у фігурантів знайдено багато картин, старовинних ікон, зброї, дорогих годинників, дорогоцінних металів. Зокрема, в екс-голови ДПІ Києва в одному з будинків виявлено і вилучено цілу картинну галерею, зокрема, за попередніми даними, знайдено оригінал картини Айвазовського", - зазначив прокурор.

Р.Кравченко поінформував, що минулого тижня і минулого понеділка апеляційний суд Києва розглянув вісім скарг і прокуратури, і адвокатів затриманих екс-податківців. У трьох випадках суд залишив без зміни запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави. У двох випадках особисте зобов'язання було змінено на арешт і заставу, ще у двох випадках запобіжні заходи було змінено на тримання під вартою і зі збільшенням суми застави.

Зокрема, він нагадав, що 26 червня апеляційний суд залишив без змін арешт колишнього голови Харківської Державної податкової адміністрації з можливістю внесення застави 100 млн грн, яку адвокати просили зменшити.

"Але, за офіційними даними, у власності колишнього податківця та його сім'ї перебуває майно загальною вартістю майже 120 млн грн. Водночас сукупний дохід сім'ї підозрюваного з 1998 року становив майже 41,5 млн грн. Також накладено арешт на дев’ять об'єктів нерухомості, шість автомобілів екс-керівника Харківської ДПА, які оцінюються у 48 млн грн", - розповів Р.Кравченко.

Він нагадав, що у рамках кримінального провадження за фактом створення злочинної організації екс-президентом України Віктором Януковичем разом з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком оголошено підозру 45 особам, із них 17 у розшуку, а 28 перебувають на території України. Їм усім суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту з можливістю внесення застави або просто у вигляді застави.

Станом на 27 червня дев’ять фігурантів цієї справи перебувають під вартою, 18 - внесли заставу на загальну суму понад 59 млн грн.