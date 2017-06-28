Події

11:00 28.06.2017

Порошенко очікує від Ради скасування депутатської недоторканності

Президент України Петро Порошенко очікує, що Верховна Рада України найближчим часом скасує депутатську недоторканність.

"Мій проект змін до Конституції готовий, він вимагає політичної волі від народних депутатів, раз і назавжди зрівняти себе в правах із громадянами України. Так само, як ми зняли недоторканність із суддів", - сказав П.Порошенко на урочистих заходах з нагоди дня Конституції України в середу в Києві.

Президент висловив сподівання, що народні депутати незабаром приймуть відповідне рішення.

"Я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому приймуть відповідне рішення, адже серед них, напевно, немає нікого, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності в своїх виборчих програмах", - сказав він.

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