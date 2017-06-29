Затримано ще одного фігуранта "справи Курченка"

Українські правоохоронці під час розслідування злочинної схеми мільйонних угод з нафтопродуктами бізнесмена-втікача Сергія Курченка, затримали ще одного фігуранта.

"Сьогодні в Києві співробітники СБУ і поліції затримали ще одного фігуранта справи. Відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації затриманий підбирав команду на танкери, придбані Курченком", - написала в четвер уранці прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

В інформації зазначається, що в подальшому затриманий координував діяльність ТОВ "Лагуна-Рені", морських агентів і капітанів танкерів, спрямовану на фіктивну перевалку нафтопродуктів через морський порт Рені (Одеська обл.).

Імені затриманого Л.Сарган не назвала.