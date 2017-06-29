Події

13:44 29.06.2017

У Києві розраховують, що тимчасові автономні торговельні заходи ЄС для України запрацюють восени

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська розраховує на початок дії тимчасових автономних торговельних заходів Європейського Союзу для України восени.

"Вчора ми отримали новину, що країни ЄС на рівні послів затвердили компромісний варіант надання Україні додаткових квот на нашу продукцію, аграрну продукцію і на зняття мит на промислову продукцію", - сказала вона під час міжнародної конференції "Україна - ЄС: інтеграція в мінливому світі" в Києві в четвер.

За словами Н.Микольської, зараз очікується формальне затвердження цього рішення в Європейському парламенті та Радою ЄС.

"На осінь у нас усе-таки будуть ці додаткові квоти й торговельні преференції", - сказала заступник міністра.

Як повідомлялося, 28 червня Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) схвалив у середу угоду, досягнуту між мальтійським головуванням Ради ЄС і Європарламентом щодо тимчасових автономних торговельних заходів для України.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рух великовагового автотранспорту в Києві в денний час обмежується

У Києві 16 людей отруїлися суші в ресторані

Доступ до ЕДЕБО відновлено після тимчасового обмеження у зв'язку з профілактикою через кібератаки - Міносвіти

Прокуратура подала апеляцію на розмір застави для Гужви

Бізнесмени занепокоєні захистом своїх інвестицій і інтелектуальної власності в Україні

ОСТАННЄ

НКЦПФР кваліфікує кібератаку як форс-мажорні обставини

На склади ЗСУ починаються поставки різної армійської амуніції, зокрема захисної

Tullow Oil прогнозує скорочення видобутку газу в Європі

На суді у справі про держзраду Януковича держобвинувачі зачитали обвинувальний акт

Біля кордону з РФ прикордонники затримали авто з товарами до військової техніки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА