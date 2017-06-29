У Києві розраховують, що тимчасові автономні торговельні заходи ЄС для України запрацюють восени

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська розраховує на початок дії тимчасових автономних торговельних заходів Європейського Союзу для України восени.

"Вчора ми отримали новину, що країни ЄС на рівні послів затвердили компромісний варіант надання Україні додаткових квот на нашу продукцію, аграрну продукцію і на зняття мит на промислову продукцію", - сказала вона під час міжнародної конференції "Україна - ЄС: інтеграція в мінливому світі" в Києві в четвер.

За словами Н.Микольської, зараз очікується формальне затвердження цього рішення в Європейському парламенті та Радою ЄС.

"На осінь у нас усе-таки будуть ці додаткові квоти й торговельні преференції", - сказала заступник міністра.

Як повідомлялося, 28 червня Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) схвалив у середу угоду, досягнуту між мальтійським головуванням Ради ЄС і Європарламентом щодо тимчасових автономних торговельних заходів для України.