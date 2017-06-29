Луценко вніс подання на арешт Добкіна

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер Ю.Луценко нагадав, що в діях М.Добкіна "вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн".

У свою чергу прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган уточнює, що в результаті протиправних дій парламентаря, вчинених ним за попередньою змовою групою осіб, із власності територіальної громади Харкова незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2144 га, "чим територіальній громаді Харкова заподіяно збитки у розмірі 178 624 598 грн, що є тяжкими наслідками".

"М.Добкін, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції закону від 05.04.2001 р.). Крім того, М.Добкін, діючи умисно, повторно, в інтересах голови ОК "Житлобуд-1", сприяв останньому в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території м. Харкова шляхом обману", - написала Л.Сарган на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Як повідомлялося, подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

Пізніше Л.Сарган повідомила, що генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата М.Полякова.