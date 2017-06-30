"Опозиційний блок" вимагає припинити "переслідування" нардепа Добкіна

Партія "Опозиційний блок" вимагає від влади припинити "політичне переслідування" народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

"Подання на зняття з нього депутатської недоторканності з одночасною вимогою арешту - доказ вибіркового підходу Генпрокуратури. У Верховну Раду направлено шість подань на народних депутатів, у тому числі - у резонансних справах, докази за якими представлені публічно. Однак Генпрокуратура вимагає арешту тільки щодо представника "Опозиційного блоку", при тому, що справа Михайла Добкіна - фальшивка", - стверджують у партії.

В "Опозиційному блоці" переконані, що звинувачення проти М.Добкіна – це помста влади за підтримку харків'янами партії. "Нинішні звинувачення на адресу Михайла Добкіна - це продовження свавілля 2015 року, коли нашу партію в Харківській області не допустили до участі в місцевих виборах. Ми вимагаємо від влади виконати жовтневу і січневу резолюції ПАРЄ, які закликають українську владу зупинити політичне переслідування опозиції", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

У четвер Ю.Луценко вніс подання також і на М.Добкіна, заявивши, що парламент встигне ухвалити рішення за всіма внесеними поданням на депутатів, а регламентний комітет ВР "планує розглядати подання по одному на день, починаючи з 3 липня".

Згідно з календарним планом ВР, останній пленарний тиждень поточної 6-ї сесії VIII скликання відбудеться з 11 по 14 липня.