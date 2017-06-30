АМКУ рекомендував аеропорту "Бориспіль" розробити прозорий порядок надання знижок до аеропортових зборів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував розробити та затвердити в установленому порядку прозорі й недискримінаційні умови застосування понижувальних коефіцієнтів до аеропортових зборів державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" до авіакомпаній при виконанні ними регулярних рейсів.

Згідно з повідомленням комітету, його рекомендації є обов'язковими для розгляду органами та особами, яким вони надані.

"Про результати розгляду цих рекомендацій необхідно повідомити в Антимонопольний комітет України у двомісячний термін з дня їх отримання", - зазначає комітет.

Як повідомлялося, аеропорт "Бориспіль" розробив програму щодо здешевлення авіаквитків за рахунок знижок до аеропортових зборів.

Як повідомляв комерційний директор аеропорту Максим Волошин, система надання знижок передбачає здешевлення авіаперевезень, розширення мережі маршрутів, збільшення частки транзитних пасажирів, зростання обсягів перевезень і доходів аеропорту, залучення бюджетних перевізників. Пропонується встановлювати для нових міжнародних рейсів знижку до збору за зліт-посадку і пасажирського збору в перший рік - 80%, другий - 60%, третій - 40% і четвертий - 20%. Крім того, пропонується 80% знижки за транзитного пасажира.

За словами М.Волошина, знижка до пасажирського збору буде застосовуватися пропорційно до розміру приросту пасажиропотоку від 100 тис. осіб.

Генеральний директор аеропорту Павло Рябікін повідомляв, що аеропорт підготував нову публічну оферту для перевізників, і підкреслив, що однією з її вимог буде обов'язкове відображення знижки, наданої аеропорту, в кінцевій ціні квитка.