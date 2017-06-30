Суд заарештував двох російських прикордонників, які заблукали в Україні

Каланчацький суд заарештував двох заблукалих на території України російських прикордонників на 15 діб, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державній прикордонній службі України.

"Уже відбулося засідання Каланчацького суду щодо двох російських військовослужбовців. На підставі поданої Держприкордонслужбою інформації їх заарештували на 15 діб", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби України Олег Слободян в п'ятницю.

Як повідомлялося, в ніч на 30 червня 2017 року прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ.

Пізніше Прикордонна служба ФСБ РФ направила звернення до української сторони, в якому просила надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.

"Російські прикордонники направили нам звернення з проханням надати інформацію про своїх військовослужбовців. Формально, таким чином вони підтвердили, що це їхні військовослужбовці загубилися в Україні", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби України О.Слободян.