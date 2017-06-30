Гужву викликали до Генпрокуратури на допит

Керівник інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва повідомив, що його викликали 19 липня в Генеральну прокуратуру на допит у справі про розстріли на Майдані.

"На виході з телеканалу 112, де я був сьогодні на ефірі, до мене підійшли двоє людей, представилися співробітниками СБУ і вручили мені повістку на допит у справі про розстріли на Майдані", - написав він на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" в п'ятницю.

Він зазначив, що раніше його "до цієї справи не прив'язували".

"Повістки при виході з ефірів також ще ніколи не вручали. Ну що ж, сходимо, поговоримо", - зазначив І.Гужва.

Він також оприлюднив своїй сторінці в соцмережі фотокопію порядку денного. У документі зазначено, що І.Гужві 19 липня о 10:00 необхідно з'явитися в департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури на вул.Борисоглібській, 18.

Як повідомлялося, І.Гужва був затриманий увечері 22 червня в Києві. За словами генпрокурора Юрія Луценка, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика. За словами генерального прокурора, у слідства є відео- і фотодокази правопорушення. Вранці 23 червня народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що І.Гужва вимагав від нього гроші.

Того ж дня прес-служба прокуратури Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву і його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Увечері І.Гужві було вручено повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину.

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для І.Гужви запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці з альтернативою застави в сумі 544 тис. грн.

26 червня адвокат І.Гужви, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш повідомила, що заступника головного редактора "Страна.UA" Світлана Крюкова внесла заставу.

27 червня І.Гужва вийшов з Лук'янівського слідчого ізолятора Києва.