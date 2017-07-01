Події

13:28 01.07.2017

Влада Конго оголосила про припинення епідемії лихоманки Ебола

Двомісячний спалах захворювань на лихоманку Ебола в Демократичній Республіці Конго (ДРК) припинився, за останні 42 дні не було жодного випадку нового зараження вірусом, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Загалом було зафіксовано вісім випадків інфікування вірусом Ебола, з них чотири - з летальним результатом.

У МОЗ ДРК підтвердили використання нової експериментальної вакцини для боротьби з вірусом.

Спалах лихоманки Ебола в ДРК було зафіксовано приблизно через рік після закінчення в Західній Африці найбільш смертоносної епідемії цього захворювання. Тоді від вірусу померли понад 11,3 тис. осіб, а кількість інфікованих досягла 28,6 тис. осіб.

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