Затриманий в Італії український військовий Марків є заступником командира взводу в батальйоні Кульчицького

Затриманий в Італії за підозрою у вбивстві італійського фотокореспондента український військовий Віталій Марків є заступником командира взводу в батальйоні Національної гвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького, повідомив народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Андрій Антонищак (координатор батальйону ім.Кульчицького).

"Я хочу внести ясність. Він не був у батальйоні Кульчицького, він служить у батальйоні Кульчицького заступником командира взводу. Щодо затримання Марківа взагалі, то це незаконно", - сказав нардеп в ефірі телеканалу "112.Україна" в суботу.