Гриневич підтримує ідею перевірки на плагіат кандидатів у ректори ВНЗ

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич підтримує ідею перевірки кандидатів у ректори вищих навчальних закладів на академічну добропорядність (плагіат).

"Я вважаю абсолютно правильним положення, що кандидати на посаду ректора повинні пройти перевірку на академічну добропорядність. Я це підтримую абсолютно", - сказала вона на зустрічі з журналістами в понеділок.

Л.Гриневич зазначила, що Міністерство освіти і науки готує зміни до закону "Про вищу освіту", який був ухвалений у 2014 році, і в цих змінах необхідно передбачити цю норму.