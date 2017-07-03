Події

17:10 03.07.2017

САП підготує та передасть нове подання про зняття недоторканності з депутата Дейдея

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підготує та направить до Верховної Ради нове подання про зняття депутатської недоторканості з народного депутата від фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея, заявив керівник САП Назар Холодницький.

"САП обов'язково підготовить і направить нове подання про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності зазначеного народного депутата голові Верховної Ради України", - написав Н.Холодницький у понеділок на своїй сторінці в соцмережі Facebook

Коментуючи засідання регламентного комітету парламенту з розгляду подання про зняття недоторканності з Є.Дейдея, керівник антикорупційної прокуратури висловив жаль з приводу того, що це "іноді нагадує цирк".

"Комітет з питань регламентації та організації роботи Верховної Ради України не повинен замінювати собою увесь парламент, і взагалі суд, і, фактично, узурпувати прийняття рішення щодо надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів та встановлення наявності або відсутності провини депутата", - наголосив він

На думку керівника САП, засідання комітету не повинно "нагадувати квазісудовий розгляд". "Ми в подальшому обстоюватимемо нашу позицію на засіданнях зазначеного комітету та стосовно інших народних депутатів цього тижня", - підсумував Н. Холодницький.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін, Макрон і Меркель "на полях" G20 обговорять врегулювання української проблеми

ЄС запускає єдину систему контролю в'їзду-виїзду на своїх зовнішніх кордонах

Коломойський заявляє про продовження переговорів щодо реструктуризації зобов'язань перед Приватбанком

Україна у 2016/2017 МР встановила новий рекорд з експорту зернових

ВР має дати "зелене світло" виведенню партнерства Україна-НАТО на новий рівень

ОСТАННЄ

У суді за справою Кернеса допитали свідка і оголосили перерву

Tesla розпочне виробництво Model 3 на два тижні раніше за термін

Українська сторона не отримувала від італійської клопотань про допомогу у справі щодо вбивства фоторепортера Роккелле

Варшавська фондова біржа виключила акції KDM Shipping з індексу WIG-Ukraine

НАТО виступає за мирне вирішення ситуації на Донбасі, підтримуючи український суверенітет і цілісність

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА